В Арцахе от коронавируса вылечился еще 1 пациент
27 апреля 2020 - 12:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Министерство здравоохранения Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) сообщает, что еще один инфицированный коронавирусом пациент выздоровел и уже выписался из больницы.
По данным информационного штаба Арцаха, речь о гражданине, прибывшем в Арцах 7 апреля из Армении, у которого 8 апреля была подтверждена коронавирусная инфекция. Для дальнейшего лечения его перевезли в Армению.
Всего в Арцахе подтверждено 8 случаев коронавируса, 5 пациентов уже вылечились.
В Армении коронавирус выявлен у 1808 человек, из которых 848 выздоровели, 29 пациентов скончались.
Самое значимое
Решение вступит в силу 15 апреля
Пока неизвестно, в какой из двух стран он был инфицирован
Исключение будет сделано для лиц, зарегистрированных в Арцахе
Первая партия ампул с вакциной была направлена для испытания на людях
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