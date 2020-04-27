В Арцахе от коронавируса вылечился еще 1 пациент

PanARMENIAN.Net - Министерство здравоохранения Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) сообщает, что еще один инфицированный коронавирусом пациент выздоровел и уже выписался из больницы.

По данным информационного штаба Арцаха, речь о гражданине, прибывшем в Арцах 7 апреля из Армении, у которого 8 апреля была подтверждена коронавирусная инфекция. Для дальнейшего лечения его перевезли в Армению.

Всего в Арцахе подтверждено 8 случаев коронавируса, 5 пациентов уже вылечились.

В Армении коронавирус выявлен у 1808 человек, из которых 848 выздоровели, 29 пациентов скончались.