Россия обогнала Китай по числу зараженных коронавирусом
27 апреля 2020 - 13:12 AMT
PanARMENIAN.Net - По состоянию на утро 27 апреля в России зафиксированы 6198 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщил оперативный штаб. Это на 163 случая меньше, чем днем ранее.
Всего с начала эпидемии в стране заболели 87,147 человек. По этому показателю Россия обогнала Китай, где, по официальным данным, было зарегистрировано 83,912 случаев заболевания коронавирусом, пишет Meduza.
За прошедшие сутки умерли 50 человек, у которых был подтвержден диагноз «коронавирусная инфекция» (днем ранее умерли 66 человек). Всего с момента начала эпидемии в стране умерли 794 человека.
Выздоровели 7346 человек (+579 человек за сутки).
За прошедшие сутки, сообщил Роспотребнадзор, были сделаны 139 тысяч тестов на коронавирус. Общее количество тестов, проведенных в России с начала распространения коронавируса, превысило 3 млн.
По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает девятое место в мире по количеству заболевших коронавирусом.
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