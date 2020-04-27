От коронавируса умер один из последних выживших узников Освенцима
27 апреля 2020 - 13:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Один из последних выживших узников нацистского концлагеря Освенцим Анри Кичка скончался в доме престарелых в Брюсселе от последствий коронавируса на 95-м году жизни. Об этом сообщил в своем блоге его сын Мишель Кичка.
Анри много работал над тем, чтобы донести правду о Холокосте до подрастающего поколения.
«Микроскопический вирус добился того, в чем не преуспела целая нацистская армия. Мой отец выжил в «марше смерти». Но сегодня завершился его марш жизни», - написал Мишель, пишет Deutsche Welle.
Он также сообщил, что смог поговорить с отцом в последний раз по телефону утром 25 апреля.
Анри Кичка родился в Брюсселе в 1926 году в семье евреев польского происхождения. Его родители бежали на Запад от антисемитских преследований в Восточной Европе. В 1942 году, после оккупации Бельгии нацистской Германией мать и отец Анри были депортированы. Его сестер, тетю и мать позднее отправили в газовые камеры в Освенциме.
Photo. Reuters
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