В Армении отменили выпускные экзамены, вступительный будет всего один
27 апреля 2020 - 15:39 AMT
PanARMENIAN.Net - В школах Армении в 2020 году не проведут экзамены для перевода учеников в следующие классы, а также выпускные экзамены. Об этом на своей странице в Facebook заявил министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян.
Ученики просто получат отметки в конце года. Это решение связано с пандемией коронавируса. В мае уроки также пройдут в удаленном режиме.
Абитуриенты будут сдавать только один основной вступительный экзамен. Заявки на единые экзамены можно отправлять с 15 мая по 15 июня, выбрав предмет экзамена. Министр добавил, что экзамены будут организованы в первой декаде июля.
Министр сказал, что обсуждается вопрос о начале учебного года на неделю раньше, но окончательного решения пока нет.
Учебные заведения в Армении закрыты с 13 марта, уроки проводят онлайн. В Армении коронавирус выявлен у 1808 человек, из которых 848 выздоровели, 29 пациентов скончались.
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