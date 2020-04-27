В Армении отменили выпускные экзамены, вступительный будет всего один

PanARMENIAN.Net - В школах Армении в 2020 году не проведут экзамены для перевода учеников в следующие классы, а также выпускные экзамены. Об этом на своей странице в Facebook заявил министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян.

Ученики просто получат отметки в конце года. Это решение связано с пандемией коронавируса. В мае уроки также пройдут в удаленном режиме.

Абитуриенты будут сдавать только один основной вступительный экзамен. Заявки на единые экзамены можно отправлять с 15 мая по 15 июня, выбрав предмет экзамена. Министр добавил, что экзамены будут организованы в первой декаде июля.

Министр сказал, что обсуждается вопрос о начале учебного года на неделю раньше, но окончательного решения пока нет.

Учебные заведения в Армении закрыты с 13 марта, уроки проводят онлайн. В Армении коронавирус выявлен у 1808 человек, из которых 848 выздоровели, 29 пациентов скончались.