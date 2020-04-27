Акцию «Бессмертный полк» проведут онлайн из-за коронавируса
27 апреля 2020 - 16:14 AMT
PanARMENIAN.Net - В России акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в режиме видеотрансляции из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба движения «Волонтеры Победы».
«В этом году 9 мая акция пройдет в виде трансляции на более чем 200 медиаэкранах Москвы, online-кинотеатре OKKO и на портале «Бессмертного полка России», - говорится в сообщении, пишет ТАСС.
Сейчас создается единая база данных, из которой автоматически сформируется видеоряд из фотографий участников Великой Отечественной войны и их родственников с символикой акции.
Отмечается, что 28 апреля по 9 мая добровольцы ежедневно будут обрабатывать данные, чтобы «исключить провокационные и порочащие память защитников Родины случаи».
Впервые шествие «Бессмертного полка» прошло 9 мая 2012 года в Томске. В нем приняли участие около 6000 человек, которые пронесли 2000 портретов ветеранов. В последующие годы акция стала проводиться в других городах России и за границей. В 2019 году общее число участников «Бессмертного полка» в России МВД оценило в 10 млн человек, в Москве на акцию пришли около 700,000 человек. В шествиях несколько лет принимал участие президент РФ Владимир Путин.
Самое значимое
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Экс-глава Минобороны НКР: Во время Апрельской войны наша армия выполнила поставленную задачу По его словам, ничто не может поставить под сомнение победу армянской стороны
В марте индекс экономической активности Армении снизился на 4․9% Внешнеторговый оборот сократился на 16%
В Армении отменили выпускные экзамены, вступительный будет всего один Эти решения связаны с пандемией коронавируса
Россия обогнала Китай по числу зараженных коронавирусом Всего с начала эпидемии в РФ заболели 87147 человек