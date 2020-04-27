Акцию «Бессмертный полк» проведут онлайн из-за коронавируса

Акцию «Бессмертный полк» проведут онлайн из-за коронавируса
27 апреля 2020 - 16:14 AMT

PanARMENIAN.Net - В России акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в режиме видеотрансляции из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба движения «Волонтеры Победы».

«В этом году 9 мая акция пройдет в виде трансляции на более чем 200 медиаэкранах Москвы, online-кинотеатре OKKO и на портале «Бессмертного полка России», - говорится в сообщении, пишет ТАСС.

Сейчас создается единая база данных, из которой автоматически сформируется видеоряд из фотографий участников Великой Отечественной войны и их родственников с символикой акции.

Отмечается, что 28 апреля по 9 мая добровольцы ежедневно будут обрабатывать данные, чтобы «исключить провокационные и порочащие память защитников Родины случаи».

Впервые шествие «Бессмертного полка» прошло 9 мая 2012 года в Томске. В нем приняли участие около 6000 человек, которые пронесли 2000 портретов ветеранов. В последующие годы акция стала проводиться в других городах России и за границей. В 2019 году общее число участников «Бессмертного полка» в России МВД оценило в 10 млн человек, в Москве на акцию пришли около 700,000 человек. В шествиях несколько лет принимал участие президент РФ Владимир Путин.

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