В марте индекс экономической активности Армении снизился на 4․9%
27 апреля 2020 - 20:29 AMT
PanARMENIAN.Net - В марте 2020 года индекс экономической активности Армении снизился на 4.9% по сравнению с тем же периодом 2019 года.
Как сообщает Национальный статистический комитет, в тот же период объем промышленного производства в Армении сократился на 1.9%, объем строительства - на 26.2%, торговый оборот сократился на 9.9%.
Внешнеторговый оборот сократился на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, объем экспорта - на 17.2%.
По сравнению с мартом 2019 года средняя месячная зарплата в Армении увеличилась на 8.6%, составив около 192,000 драмов (около 400 долларов).
В первом квартале 2020 года индекс экономической активности в Армении увеличился на 4%, объем промышленного производства в стране увеличился на 8.7%, внешнеторговый оборот сократился на 4%. С 16 марта в Армении объявлено чрезвычайное положение из-за коронавируса, экономическая деятельность ряда предприятий ограничена.
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