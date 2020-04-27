Экс-глава Минобороны НКР: Во время Апрельской войны наша армия выполнила поставленную задачу

PanARMENIAN.Net - Армия обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) во время Апрельской войны 2016 года выполнила поставленную перед собой задачу. Об этом заявил после заседания специальной следственной комиссии Национального собрания Армении по изучению обстоятельств Апрельской войны 2016 года начальник полиции Арцаха, занимавший тогда должность министра обороны, командующего Армией обороны НКР.

Мнацаканян заявил журналистам: «Дал ответы на все вопросы. Любой волнующий комиссию вопрос получил свой ответ. Мы были искренни, представили реальность, которая была во время Апрельских действий».

На вопрос, были ли упущения во время Апрельской войны, которые могли существенно повлиять на ее ход, Мнацаканян ответил, что не было, пишет Panorama.am.

По его словам, ничто не может поставить под сомнение победу армянской стороны. «Однозначно, Армия обороны выполнила поставленную перед ней задачу, победила», – подчеркнул он.

По его мнению, всегда есть над чем поработать, и АО в этом направлении работает. По словам Мнацаканяна, в период со 2 по 5 апреля 2016 года потери армянской стороны убитыми составили 75 человек, 35 из них были военнослужащими срочной службы.

Что же касается территориальных потерь, то Мнацаканян отметил: по их подсчетам, они составляют 400 гектаров.

Отвечая на вопрос, была ли в те дни нехватка оперативно-разведывательных данных, Мнацаканян заявил, что не считает целесообразным сейчас говорить об этом: «Есть вопросы, которые еще подлежат уточнению. Комиссия решит, если будет необходимость в их представлении, представят, если нет – комиссия представит целостно в конце своей работы».

В ночь на 2 апреля 2016 года Азербайджан развязал военную агрессию против Нагорно-Карабахской Республики, которая сопровождалась военными преступлениями, грубыми нарушениями законов и обычаев войны, а также норм международного гуманитарного права.