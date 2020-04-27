Число случаев заражения Covid-19 в мире превысило 3 млн

Число случаев заражения Covid-19 в мире превысило 3 млн
27 апреля 2020 - 22:39 AMT

PanARMENIAN.Net - Количество случаев заражения коронавирусом в мире 27 апреля превысило 3 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

По состоянию на 21:40 по ереванскому времени в мире зафиксировано 3,002,303 случая заражения. Лидером по количеству зараженных остается США - около 973,000 случаев. На втором месте Испания - около 230,000 человек, на третьем месте Италия - около 200,000 случаев.

Количество летальных случаев заболевания Covid-19 по всему миру превысило 208 тысяч. Около 879,000 человек вылечились.

Лидером по числу летальных исходов также является США - более 55 тысяч, на втором месте Италия - почти 27 тысяч, тройку лидеров завершает Испания, где умерли более 23 тысяч человек.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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