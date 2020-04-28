ВОЗ: Закрытие границ из-за коронавируса привело к нехватке вакцин от других заболеваний

PanARMENIAN.Net - Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что закрытие странами границ привело к нехватке вакцин от других заболеваний. По его словам, приостановлено уже 14 кампаний по вакцинации против полиомиелита, кори, холеры, вируса папилломы человека, желтой лихорадки и менингита. Эти вакцины были рассчитаны на 13 млн человек.

«По оценкам Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) 21 страна с низким и средним уровнем дохода населения уже сообщила о нехватке вакцин из-за закрытия границ и проблем с транспортными перевозками в связи с Covid-19»,— рассказал на брифинге глава ВОЗ, пишет «Коммерсантъ».

Гебрейесус также выразил обеспокоенность ситуацией с малярией в регионе к югу от Сахары. В ВОЗ прогнозируют, что в случае прекращения вакцинации число заболевших малярией в этом регионе может удвоиться.

Большинство стран мира закрыли границы и приостановили международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса. По всему миру число заболевших уже превысило 3 млн, умерли более 210 тысяч человек. Лидерами по количеству больных являются США (около 1 млн). В Армении заразились более 1800 человек.