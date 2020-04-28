Запрет на въезд в Грузию малогрузов из Армении снят

PanARMENIAN.Net - В результате переговоров с грузинской стороной снят запрет на въезд маленьких грузовиков из Армении в Грузию. Об этом сообщил Комитет по госдоходам РА.

Любой грузовик малой вместимости может пересечь армяно-грузинскую государственную границу через КПП «Баграташен» и «Садахло» на основании представленного посольством Армении в Грузии оповещения начальнику таможенной службы. Кроме того, армянское посольство должно принять меры по устранению нарушений установленного маршрута и времени транзита.

На основании достигнутой договоренности водители грузовиков малой вместимости для въезда на грузинскую территорию должны предоставить необходимую информацию в посольство Армении в Грузии по следующим телефонным номерам: (+995) 322-95-17-23 и моб. (+ 995) 557-56-13-24 (WhatsApp, Viber).

Режим чрезвычайной ситуации был введен в Грузии 21 марта из-за угрозы распространения коронавируса. В связи с этим грузинские власти ужесточили надзор в отношении грузовиков, более 14 последних дней находившихся в странах высокого риска распространения коронавируса.