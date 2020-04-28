Запрет на въезд в Грузию малогрузов из Армении снят
28 апреля 2020 - 13:32 AMT
PanARMENIAN.Net - В результате переговоров с грузинской стороной снят запрет на въезд маленьких грузовиков из Армении в Грузию. Об этом сообщил Комитет по госдоходам РА.
Любой грузовик малой вместимости может пересечь армяно-грузинскую государственную границу через КПП «Баграташен» и «Садахло» на основании представленного посольством Армении в Грузии оповещения начальнику таможенной службы. Кроме того, армянское посольство должно принять меры по устранению нарушений установленного маршрута и времени транзита.
На основании достигнутой договоренности водители грузовиков малой вместимости для въезда на грузинскую территорию должны предоставить необходимую информацию в посольство Армении в Грузии по следующим телефонным номерам: (+995) 322-95-17-23 и моб. (+ 995) 557-56-13-24 (WhatsApp, Viber).
Режим чрезвычайной ситуации был введен в Грузии 21 марта из-за угрозы распространения коронавируса. В связи с этим грузинские власти ужесточили надзор в отношении грузовиков, более 14 последних дней находившихся в странах высокого риска распространения коронавируса.
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Решение вступит в силу 15 апреля
Пока неизвестно, в какой из двух стран он был инфицирован
Исключение будет сделано для лиц, зарегистрированных в Арцахе
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