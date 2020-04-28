В Армении зарегистрировано 59 новых случаев коронавируса, еще 1 пациент скончался
28 апреля 2020 - 11:06 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 28 апреля, по состоянию на 11:00, выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.
Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 1867. Еще 18 пациентов вылечились, общее число выздоровевших составляет 866.
За сутки скончался один человек. Пациенту было 67 лет, у него были сопутствующие хронические заболевания. Всего летальных исходов 30.
В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 мая. С 25 марта в силу вступили новые ограничения на передвижение по стране. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости, совершать короткие прогулки - не чаще раза в день.
Самое значимое
Авторы доклада в целом позитивно оценивают атмосферу в информационном поле Армении
Георги - врач из Грузии, Татев - медсестра, они поженились недавно
По словам Никогосян, близкие контакты 27 других пациентов из общего числа находятся в карантине
Рейс прибудет в Ереван вечером
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
В РФ третий день подряд за сутки выявили более 6000 случаев коронавируса Таким образом, Россия обогнала Иран по числу выявленных случаев заражения коронавирусом
В Японии допускают отмену Олимпиады в 2021 году в случае затяжной пандемии Глава оргкомитета Олимпиады категорически отверг возможность переноса Олимпийских игр на 2022 год
Гурген Хачатрян: Высокопоставленные лица страны требуют отчуждения компании Ucom Хачатрян заявил, что пытался предложить разумные решения
Помимо коронавируса: В 2020 году обещают пожары, потоп, неурожай и голод Мировой океан нагрет как никогда, в Европе и Америке набирает обороты засуха