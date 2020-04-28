В Армении зарегистрировано 59 новых случаев коронавируса, еще 1 пациент скончался

PanARMENIAN.Net - В Армении 28 апреля, по состоянию на 11:00, выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 1867. Еще 18 пациентов вылечились, общее число выздоровевших составляет 866.

За сутки скончался один человек. Пациенту было 67 лет, у него были сопутствующие хронические заболевания. Всего летальных исходов 30.

В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 мая. С 25 марта в силу вступили новые ограничения на передвижение по стране. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости, совершать короткие прогулки - не чаще раза в день.