Авиакомпания «Армения» планирует рейсы в Воронеж и Тель-Авив

Авиакомпания «Армения» планирует рейсы в Воронеж и Тель-Авив
28 апреля 2020 - 11:15 AMT

PanARMENIAN.Net - Авиакомпания «Армения» 17 мая планирует выполнить два рейса по маршрутам Ереван-Воронеж-Ереван и Ереван- Тель-Авив -Ереван.

По словам заместителя гендиректора компании Геворга Хачатряна, чтобы понять вопросы со спросом на билеты и списками, авиакомпания просит представить заявку на электронные адреса office@armeniafly.com или info@armeniafly.com, либо позвонить на номер +374 11 747777 до 30 апреля включительно.

«Важно знать, что из Армении в Россию или Израиль могут вылететь исключительно граждане этих стран или имеющие вид на временное жительство. В Армению же могут вернуться только граждане РА», – отметил представитель компании.

Все граждане, которые уже приобрели авиабилеты на март-апрель, могут заменить свои билеты на авиабилеты указанных рейсов без дополнительного штрафа. Продажа авиабилетов будет осуществляться исключительно на официальном сайте авиакомпании.

В случае продления чрезвычайного положения или наличия условий обязательной изоляции, рейс будет осуществляться только по согласованию с министерством иностранных дел РА. В Армении режим ЧП продлится до 14 мая.

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