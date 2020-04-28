Пентагон показал 3 видео с НЛО
28 апреля 2020 - 12:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Пентагон опубликовал три видеозаписи, на которых сняты «неопознанные явления». Одна из них была записана в ноябре 2004 года, две другие — в январе 2015-го, сообщается на сайте ведомства.
Все эти видео в 2007 и 2017 годах без разрешения Пентагона попали в открытый доступ. Их подлинность признали ВМС США, пишет РБК.
«Минобороны публикует эти видеозаписи, чтобы прояснить любые неверные представления общественности о том, были ли распространяемые кадры реальными или же в них есть что-то еще. Наблюдаемые на видеозаписях воздушные явления по-прежнему характеризуются как неопознанные», — указано в заявлении Пентагона.
На видео, снятых с военных самолетов, видны летающие объекты. Внешне они не похожи ни на какие известные летательные аппараты.
Пилоты, которые взлетели с авианосца США USS Nimitz у берегов Сан-Диего, сопровождали неизвестный объект в воздухе. На видеозаписи слышны разговоры военных, которые удивлены тем, что объект летит против ветра, который достигает на такой высоте скорости 120 миль в час (193 км/ч). В конце видео объект начинает вращаться.
В 2014–2015 годах пилоты ВМС США неоднократно встречались с загадочными объектами, парящими в небе, писала газета The New York Times. Один из них был в форме «волчка, который двигался против ветра», а другой — в форме «сферы, заключенной в куб», отмечали пилоты.
Также издание в 2017 году опубликовало одно из тех видео, которое разместил на своем сайте Пентагон. На этих кадрах пилоты двух американских истребителей F/A-18 зафиксировали неизвестный объект размером с частный самолет. Видео было записано в августе 2004 года.
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