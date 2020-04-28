Гурген Хачатрян: Высокопоставленные лица страны требуют отчуждения компании Ucom

PanARMENIAN.Net - Соучредитель армянской группы компаний «Галакси», председатель совета директоров оператора Ucom Гурген Хачатрян распространил заявление, в котором говорится, что на уровне высокопоставленных лиц страны ему было предъявлено требование отчудить компанию Ucom.

Ранее стало известно, что основатели и акционеры Ucom братья Айк и Александр Есаян покинули компанию. 11 апреля Айк Есаян заявил, что предложил купить долю других акционеров (94%) за 22.1 млрд драмов. Позже он увеличил сумму до 34 млрд драмов. По словам Есаяна, для развития компании у них есть сильная команда и стратегия, эффективность которой доказана на практике.

«За последние 12 лет развитие и укрепление телекоммуникационной компании Ucom было нашим основным приоритетом, и для достижения этой цели мы вместе с нашими партнерами инвестировали социальный капитал, ресурсы, а также усилия и энергию. Естественно, я считаю, упоминание о том, что мы никогда не рассматривали возможность продажи компании какой-либо стране или третьей стороне, осознавая важность наличия армянской телекоммуникационной компании и ответственность перед гражданами, неуместным.

Однако на уровне высокопоставленных лиц страны в последнее время прямо и косвенно (в том числе во время встреч) мне было предъявлено требование отчудить компанию Ucom на основе невыгодного предложения, сопровождаемого общественным давлением. Помимо этого, частью предъявленного требования также стало требование отчуждения ведущей армянской IT-компании IUnetworks. Незаконный арест, наложенный на все имущество, включая акции компаний, стал частью цепочки незаконных действий. Были озвучены также угрозы по обеспечению неконтролируемой ситуации в компаниях, в результате чего, по их словам, нам придется согласиться на продажу, и даже по самой низкой цене», - говорится в заявлении Хачатряна.

По его словам, он пытался предложить разумные решения, поскольку знает о последствиях нестабильности для 3000 сотрудников компаний, местных и международных партнеров, а также текущих и находящихся на стадии завершения госпроектов.

«Видя, что саботаж не сработал, и мы продолжаем контролировать ситуацию, в последние дни было предъявлено прямое требование об отчуждении Ucom, а в случае нашего несогласия, они четко заявили, что в краткосрочной перспективе они обвинят меня в совершении особо тяжкого преступления и арестуют. Аналогичные действия будут применены также в отношении моего брата, остальных членов семьи, родственников, близких и других приближенных лиц.

Обращаем ваше внимание на то, что эти незаконные действия в таком откровенном формате имеют место в 2020 году, во время открытой для всех информации и в том случае, когда из-за коронавируса в стране объявлено чрезвычайное положение, и экономика страны находится под ударом, в том числе и наша группа компаний», - говорится в заявлении.

«И поскольку правовые инструменты для защиты внутри страны исчерпаны, мы вынуждены афишировать этот процесс и обратиться к международным структурам. Исходя из обстоятельств, сегодня мы объявляем только об одном инциденте, но вы должны знать, что юридические и моральные границы были пресечены, все это зафиксировано и мы в дальнейшем все это опубликуем», - заявил Хачатрян.

Акционерами компании являются Гурген и Артем Хачатрян, сыновья бывшего председателя комитета по госдоходам и бывшего министра финансов РА Гагика Хачатряна, а также их двоюродный брат Арам Хачатрян. Гагик Хачатрян в настоящее время находится под арестом и обвиняется в хищении крупных сумм денег, злоупотреблении служебным положением и совершении особо крупных хищений.