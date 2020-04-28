В Японии допускают отмену Олимпиады в 2021 году в случае затяжной пандемии

В Японии допускают отмену Олимпиады в 2021 году в случае затяжной пандемии
28 апреля 2020 - 15:12 AMT

PanARMENIAN.Net - Глава оргкомитета Олимпиады в Токио Ёсиро Мори заявил, что состязания и в 2021 году придется отменить, если пандемия коронавируса будет по-прежнему представлять угрозу.

В ходе интервью японскому изданию «Никкан спорт» он категорически отверг возможность переноса Олимпийских игр на 2022 год в случае, если ситуация с коронавирусом не изменится.

«В этом случае они будут отменены», - добавил Ёсиро Мори.

Он напомнил, что в прошлом Олимпийские игры отменяли только из-за войн. В этом контексте он указал, что сейчас ведется борьба с «невидимым врагом», пишет «Интерфакс».

Глава оргкомитета отметил, что если распространение коронавируса удастся взять под контроль, «то мы спокойно проведем Олимпийские игры следующим летом».

Токийские Олимпийские игры должны были состояться в 2020 году, однако они были перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

В Японии насчитывается около 14,000 случаев заражения коронавирусом при 385 случаях летального исхода.

Photo. Carl Court/Getty Images
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