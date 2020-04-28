В РФ третий день подряд за сутки выявили более 6000 случаев коронавируса

В РФ третий день подряд за сутки выявили более 6000 случаев коронавируса
28 апреля 2020 - 14:51 AMT

PanARMENIAN.Net - Число заболевших коронавирусом в России за последние сутки выросло на 6411 до 93,558 человек, сообщается на сайте федерального оперативного штаба. Это рекордный для России суточный прирост.

Предыдущий был зафиксирован 26 апреля, когда оперштаб отчитался о 6361 выявленном случае заражения за сутки.

Таким образом, Россия обогнала Иран по числу выявленных случаев заражения коронавирусом и вышла на восьмое место в мире по этому показателю, следует из данных американского Университета Джона Хопкинса. 27 апреля Россия обошла по числу больных Китай, где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса в декабре 2019 года.

Большинство новых случаев зафиксировано в Москве – 3075 заболевших.

С начала эпидемии диагноз подтвердился у 48,426 жителей столицы, пишут «Ведомости».

В России число выздоровевших пациентов с коронавирусом выросло на 1100 человек за сутки до 8456 жителей. Скончались 867 зараженных (плюс 72 умерших за сутки - очередной рекорд).

Коронавирус зафиксирован в 185 странах. Всего в мире заразились уже более 3 млн человек, более 896,000 из них выздоровели, а более 211,000 заразившихся скончались, по данным Университета Джона Хопкинса.

Photo. Reuters
 Самое значимое
Меркель ушла на домашний карантинМеркель ушла на домашний карантин
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Инструкция ВОЗ: Как правильно мыть рукиИнструкция ВОЗ: Как правильно мыть руки
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
Второй пациент в истории полностью излечился от ВИЧВторой пациент в истории полностью излечился от ВИЧ
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
В Азербайджане подтвердился первый случай коронавирусаВ Азербайджане подтвердился первый случай коронавируса
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Partner news
 Статьи
Конспировирус

COVID-19 и бум теорий заговора по всему миру

 Самое читаемое в разделе
В РФ работодатели смогут привлекать иностранцев без разрешения на работу
В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 2226: Sputnik
Пасха на фоне вируса: Страхи по поводу переполненности грузинских церквей не оправдались
В РФ за сутки выявлено более 4700 случаев коронавируса
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Гурген Хачатрян: Высокопоставленные лица страны требуют отчуждения компании Ucom Хачатрян заявил, что пытался предложить разумные решения
Пентагон показал 3 видео с НЛО Их подлинность признали ВМС США
Авиакомпания «Армения» планирует рейсы в Воронеж и Тель-Авив Из Армении в Россию или Израиль могут вылететь исключительно граждане этих стран
В Армении зарегистрировано 59 новых случаев коронавируса, еще 1 пациент скончался Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 1867