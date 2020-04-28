В РФ третий день подряд за сутки выявили более 6000 случаев коронавируса
28 апреля 2020 - 14:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Число заболевших коронавирусом в России за последние сутки выросло на 6411 до 93,558 человек, сообщается на сайте федерального оперативного штаба. Это рекордный для России суточный прирост.
Предыдущий был зафиксирован 26 апреля, когда оперштаб отчитался о 6361 выявленном случае заражения за сутки.
Таким образом, Россия обогнала Иран по числу выявленных случаев заражения коронавирусом и вышла на восьмое место в мире по этому показателю, следует из данных американского Университета Джона Хопкинса. 27 апреля Россия обошла по числу больных Китай, где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса в декабре 2019 года.
Большинство новых случаев зафиксировано в Москве – 3075 заболевших.
С начала эпидемии диагноз подтвердился у 48,426 жителей столицы, пишут «Ведомости».
В России число выздоровевших пациентов с коронавирусом выросло на 1100 человек за сутки до 8456 жителей. Скончались 867 зараженных (плюс 72 умерших за сутки - очередной рекорд).
Коронавирус зафиксирован в 185 странах. Всего в мире заразились уже более 3 млн человек, более 896,000 из них выздоровели, а более 211,000 заразившихся скончались, по данным Университета Джона Хопкинса.
Photo. Reuters
Самое значимое
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Гурген Хачатрян: Высокопоставленные лица страны требуют отчуждения компании Ucom Хачатрян заявил, что пытался предложить разумные решения
Пентагон показал 3 видео с НЛО Их подлинность признали ВМС США
Авиакомпания «Армения» планирует рейсы в Воронеж и Тель-Авив Из Армении в Россию или Израиль могут вылететь исключительно граждане этих стран
В Армении зарегистрировано 59 новых случаев коронавируса, еще 1 пациент скончался Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 1867