В РФ третий день подряд за сутки выявили более 6000 случаев коронавируса

PanARMENIAN.Net - Число заболевших коронавирусом в России за последние сутки выросло на 6411 до 93,558 человек, сообщается на сайте федерального оперативного штаба. Это рекордный для России суточный прирост.

Предыдущий был зафиксирован 26 апреля, когда оперштаб отчитался о 6361 выявленном случае заражения за сутки.

Таким образом, Россия обогнала Иран по числу выявленных случаев заражения коронавирусом и вышла на восьмое место в мире по этому показателю, следует из данных американского Университета Джона Хопкинса. 27 апреля Россия обошла по числу больных Китай, где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса в декабре 2019 года.

Большинство новых случаев зафиксировано в Москве – 3075 заболевших.

С начала эпидемии диагноз подтвердился у 48,426 жителей столицы, пишут «Ведомости».

В России число выздоровевших пациентов с коронавирусом выросло на 1100 человек за сутки до 8456 жителей. Скончались 867 зараженных (плюс 72 умерших за сутки - очередной рекорд).

Коронавирус зафиксирован в 185 странах. Всего в мире заразились уже более 3 млн человек, более 896,000 из них выздоровели, а более 211,000 заразившихся скончались, по данным Университета Джона Хопкинса.