В Ереване установят памятник Махатме Ганди
28 апреля 2020 - 17:59 AMT
PanARMENIAN.Net - В Ереване на территории парка между улицами Алабяна и Маргаряна будет установлен памятник индийскому политическому и общественному деятелю, одному из руководителей и идеологов движения за независимость Индии от Великобритании Махатме Ганди. Соответствующее решение было принято на заседании Совета старейшин Еревана.
Основанием для принятия решения послужило письмо МИД Армении, направленное мэру Еревана.
Расходы на транспортировку и установку памятника берет на себя индийская сторона. Место установки памятника также согласовано с индийской стороной.
Согласно другому решению Совета старейшин Еревана, парк рядом с цирком будет назван в честь народного артиста СССР, известного клоуна и театрального режиссера Леонида Енгибаряна.
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