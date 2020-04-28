Прогноз: Коронавирусом может заболеть 1 млрд жителей бедных стран, 3 млн могут умереть

PanARMENIAN.Net - Около 3.2 млн жителей 34 неблагополучных стран мира могут умереть из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2, а общее число заражений в этих странах может достичь 1 миллиарда. Такой прогноз обнародовала в Нью-Йорке международная гуманитарная организация International Rescue Committee (IRC).

По мнению ее экспертов, времени, чтобы предотвратить подобное развитие событий в таких странах, как Йемен, Афганистан и Сирия, остается очень мало; для того, чтобы замедлить распространение там коронавирусной инфекции, более благополучные страны должны оказать этим государствам финансовую помощь, пишет Deutsche Welle.

По словам представителей IRC, лагеря для беженцев на территории Сирии, Греции и Бангладеш являются наиболее плотно населенными территориями в мире. Из-за этого соблюдение социальной дистанции и других ограничений, призванных замедлить распространение коронавируса, там практически невозможно.

С другой стороны, введение комендантского часа и правил соблюдения дистанции в развивающихся странах, не имеющих стабильной системы социальной поддержки населения, в скором времени может привести к голоду и дальнейшему обеднению людей, утверждают докладчики.

Председатель IRC Дэвид Милибэнд назвал эти прогнозы «сигналом для пробуждения» и призвал страны-доноры позаботиться о том, чтобы в бедных и страдающих от войн государствах люди имели доступ к защитной одежде и пунктам для мытья рук, а также получили возможность пройти тест на коронавирус и обеспечить себе условия для самоизоляции.

Коронавирус зафиксирован в 185 странах. Всего в мире заразились уже более 3 млн человек, более 906,000 из них выздоровели, а более 212,000 заразившихся скончались, по данным Университета Джона Хопкинса.