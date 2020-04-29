В Ереване объявили тендер на покупку 100 новых автобусов

PanARMENIAN.Net - Объявлен тендер на покупку 100 автобусов для Еревана длиной 12 м. Об этом сообщил мэр Еревана Айк Марутян.

«После временных осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, мы, наконец, объявляем тендер на покупку автобусов. На официальной странице Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) опубликован тендер на покупку 100 автобусов, объявленный мэрией Еревана», - отметил мэр.

По конкурсу планируется приобрести 100 автобусов длиной 12 метров, с двигателем, работающим на природном газе, с низкой платформой, приспособленной для людей с ограниченными возможностями.

Тендер будет открыт до 12 июня.

В конце 2019 года в ходе очередного заседания Совета старейшин Еревана стало известно, что для новой сети требуется около 850 автобусов и планируется, что они будут поставляться поэтапно. Первый этап планируется завершить до конца 2020 года.