В Армении число случаев коронавируса превысило 1900, активных кейсов - 1000

В Армении число случаев коронавируса превысило 1900, активных кейсов - 1000
29 апреля 2020 - 11:20 AMT

PanARMENIAN.Net - В Армении 29 апреля, по состоянию на 11:00, выявлено 65 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 1932. Еще 44 пациента вылечились, общее число выздоровевших составляет 900.

Всего летальных исходов от коронавируса - 30. Еще 2 случая смерти наступили у больных коронавирусом по причине других заболеваний.

Всего проведено более 20 тысяч тестирований.

В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 мая.

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