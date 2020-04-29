Фонсека: Мхитарян хочет остаться в «Роме», я тоже хочу этого

PanARMENIAN.Net - Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека высказался о возможном выкупе армянского полузащитника Генриха Мхитаряна, права на которого принадлежат «Арсеналу» и который играет в итальянском клубе на правах аренды.

«Я уже говорил это в прошлом и скажу вновь. Я хочу, чтобы Мхитарян остался в «Роме». Он также хочет остаться», - заявил тренер, пишет Corriere dello Sport.

Однако, по его словам, все приостановлено из-за пандемии коронавируса.

«Нас по-прежнему впереди ожидают переговоры с «Арсеналом». Я хочу продолжать работать с Генрихом. Он отличный игрок и прекрасный человек», – заявил Фонсека.

Ранее сообщалось, что несмотря на серьезные финансовые проблемы, «Рома» готова заплатить «Арсеналу» за трансферное право Мхитаряна 20 млн евро.