Фонсека: Мхитарян хочет остаться в «Роме», я тоже хочу этого

Фонсека: Мхитарян хочет остаться в «Роме», я тоже хочу этого
29 апреля 2020 - 11:10 AMT

PanARMENIAN.Net - Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека высказался о возможном выкупе армянского полузащитника Генриха Мхитаряна, права на которого принадлежат «Арсеналу» и который играет в итальянском клубе на правах аренды.

«Я уже говорил это в прошлом и скажу вновь. Я хочу, чтобы Мхитарян остался в «Роме». Он также хочет остаться», - заявил тренер, пишет Corriere dello Sport.

Однако, по его словам, все приостановлено из-за пандемии коронавируса.

«Нас по-прежнему впереди ожидают переговоры с «Арсеналом». Я хочу продолжать работать с Генрихом. Он отличный игрок и прекрасный человек», – заявил Фонсека.

Ранее сообщалось, что несмотря на серьезные финансовые проблемы, «Рома» готова заплатить «Арсеналу» за трансферное право Мхитаряна 20 млн евро.

Photo. Getty Images
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