Фонсека: Мхитарян хочет остаться в «Роме», я тоже хочу этого
29 апреля 2020 - 11:10 AMT
PanARMENIAN.Net - Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека высказался о возможном выкупе армянского полузащитника Генриха Мхитаряна, права на которого принадлежат «Арсеналу» и который играет в итальянском клубе на правах аренды.
«Я уже говорил это в прошлом и скажу вновь. Я хочу, чтобы Мхитарян остался в «Роме». Он также хочет остаться», - заявил тренер, пишет Corriere dello Sport.
Однако, по его словам, все приостановлено из-за пандемии коронавируса.
«Нас по-прежнему впереди ожидают переговоры с «Арсеналом». Я хочу продолжать работать с Генрихом. Он отличный игрок и прекрасный человек», – заявил Фонсека.
Ранее сообщалось, что несмотря на серьезные финансовые проблемы, «Рома» готова заплатить «Арсеналу» за трансферное право Мхитаряна 20 млн евро.
Photo. Getty Images
Самое значимое
Мартиросян, выступающий в весовой категории 109 кг, входит в пятерку претендентов-мужчин
Матч состоялся в декабре 2016 года.
«Международная федерация уже поздравила нас с золотой медалью Симона Мартиросяна, так как допинг-тестер чемпиона Олимпийских игр 2012 года Руслана Нурудинова оказался положительным», - отметил он.
За его кандидатуру проголосовали 13 человек, в пользу другого кандидата – Товмаса Григоряна – 7 человек.
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
В Армении число случаев коронавируса превысило 1900, активных кейсов - 1000 Выздоровели 900 человек
Минздрав Армении: Удалось немного выровнять кривую роста числа случаев коронавируса В последние дни темпы роста заболевания практически одинаковы – в пределах 3-5%
Прогноз: Коронавирусом может заболеть 1 млрд жителей бедных стран, 3 млн могут умереть По оценкам гуманитарной организации International Rescue Committee, число зараженных коронавирусом в 34 бедных странах мира может достичь одного миллиарда
Коронавирус в регионе: Ситуация в РА, Грузии, Иране, РФ, Турции и Азербайджане В Иране число заражений достигло 92,584, из них 5877 - со смертельным исходом