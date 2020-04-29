Армения откроет сухопутный коридор для возвращающихся из Европы граждан Грузии
29 апреля 2020 - 15:49 AMT
PanARMENIAN.Net - По просьбе грузинской стороны Армения на три дня откроет сухопутный коридор для граждан Грузии. Об этом сообщили в МИД Грузии.
С 28 апреля Армения закрывает сухопутную границу. Между тем возвращающиеся на родину граждане Грузии часто используют транзитный маршрут Минск-Ереван.
В частности, 1, 8 и 15 мая граждане Грузии прибудут в Ереван на рейсе авиакомпании «Белавия», которая вывезет их через Минск из разных стран Европы. МИД Грузии обеспечит отправление пассажиров из Еревана в Грузию на автобусах, пишет «Новости-Грузия».
По возвращению на родину граждане Грузии пройдут медицинское обследование, после чего их поместят в обязательный двухнедельный карантин.
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Решение вступит в силу 15 апреля
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