Google сделал бесплатными видеоконференции Meet

PanARMENIAN.Net - Google откроет доступ к корпоративному сервису видеоконференций Google Meet для всех пользователей. Ранее создавать звонки могли только пользователи платных тарифов G Suite. Теперь бесплатный аккаунт Google можно будет использовать как для подключения к чужим конференциям, так и для создания собственных.

Бесплатный доступ к Google Meet будет разворачиваться поэтапно, пользователи могут оставить заявку на получение уведомления на сайте Google. Бесплатный тариф позволит создавать звонки масштабом до 100 участников. Время одного звонка ограничено 60 минутами, но Google отметила, что не будет контролировать лимит до 30 сентября, пишут «Ведомости».

Распространение коронавируса и введение режимов самоизоляции привело к повышенному спросу на сервисы видеоконференций. В марте Google расширил список опций видеосвязи, доступных без дополнительной платы, однако сам сервис все еще требовал платного аккаунта G Suite.

В 2020 году программа Zoom опередила Meet и аналоги от Microsoft (Skype и Microsoft Teams) по темпам роста пользовательской базы. В апреле в Zoom было зарегистрировано 300 млн пользователей, сервис также позволяет подключаться к звонкам без регистрации. При этом некоторые крупные компании, такие как Ericsson, Daimler и Bank of America, запрещают своим сотрудникам использовать Zoom из-за проблем с безопасностью звонков.