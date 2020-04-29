5 человек задержаны по делу о вооруженном инциденте в армянском Гаваре

PanARMENIAN.Net - Полиция задержала 5 человек по делу о перестрелке в армянском Гаваре, в результате которой 28 апреля 2 человека были убиты, еще четверо - госпитализированы. Об этом сообщила пресс-служба полиции РА.

«По случаю инцидента 28 апреля в Следственном управлении Следственного комитета Армении по Гегаркуникской области возбуждено уголовное дело по пункту 6 части 2 статьи 104 (убийство) и части 1 статьи 235 (незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств)», - говорится в заявлении полиции.

Уголовное дело возбуждено также в связи со случаями массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества группой лиц, которые последовали за перестрелкой.

После перестрелки толпа людей ворвалась в медцентр, где находились двое раненых, предприняла попытку вендетты, а также нанесла ущерб имуществу больницы.

По случаю данных событий в Гегаркуникском областном следственном управлении Следственного комитета Армении были возбуждены уголовные дела по пунктам 1 и 7 части 2 статьи 34-104 (попытка убийства) и части 1 статьи 185 (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Принято решение о соединении этих двух уголовных дел.

«По подозрению в участии в массовых беспорядках на данный момент задержаны 5 человек. Следствие продолжается. Предпринимаются необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для выяснения всех обстоятельств инцидента, круга лиц, совершивших предполагаемое преступление, индивидуализации их действий и дачи уголовно-правовой оценки», - говорится в сообщении полиции.