Граждан Армении из Москвы в Ереван больше не будут привозить бесплатно
29 апреля 2020 - 17:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Все последующие рейсы из Москвы в Ереван для вывоза из РФ граждан Армении будут осуществляться на платной основе. Об этом сообщило посольство Армении в России.
«Во время следующих рейсов при поддержке меценатов и благотворительных организаций посольство сможет помочь ограниченному числу граждан, оказавшихся в крайне тяжелой ситуации. Просим всех с пониманием отнестись к этому и учесть, что перелеты будут платными», - сообщает посольство.
Отмечается, что посольство продолжает прилагать все возможные усилия для решения проблем тысяч граждан, оказавшихся в РФ в трудной ситуации из-за пандемии коронавируса.
Как говорится в сообщении, организация рейсов и обеспечение граждан жильем и всем необходимым требует существенных расходов. Помимо организации рейсов, в посольстве также оказывают содействие гражданам в вопросах размещения, питания и первой необходимой помощи, лечения, а также трудоустройства.
За апрель из Москвы в Ереван было организовано 7 чартерных рейсов, на которых прилетели более 1500 граждан. Все прибывшие были размещены на 2-недельный карантин.
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