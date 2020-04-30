В Армении выздоровела 94-летняя пациентка с коронавирусом

В Армении выздоровела 94-летняя пациентка с коронавирусом
30 апреля 2020 - 10:54 AMT

PanARMENIAN.Net - 29 апреля самая пожилая пациентка с коронавирусом в Армении - 94-летняя женщина - вылечилась и выписалась из больницы. Об этом сообщил директор Национального ожогового центра Геворк Симонян.

«Вчера после завершения успешного лечения выписалась 94-летняя матушка Грануш - самая пожилая из зарегистрированных Covid-19-положительных пациентов», - отметил он.

В Армении по состоянию на 29 апреля, выявлено 1932 подтвержденных случая коронавируса. Вылечились 900 пациентов, 30 человек скончались.

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