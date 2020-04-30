В Южной Корее за сутки не выявили ни одного случая коронавируса

PanARMENIAN.Net - Южная Корея впервые с начала эпидемии не зарегистрировала ни одного случая заражения коронавирусом за сутки внутри страны, все четыре новых случая были завезены из-за границы и выявлены на карантинном досмотре.

Общее число зараженных выросло до 10,765, выздоровели - 9059, погибли 247 пациентов, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК, пишет РИА Новости.

Уже более недели в Южной Корее за сутки регистрировали примерно по 10 новых зараженных, 24 апреля это число опускалось до шести человек.

В связи со снижением числа новых случаев заражения в стране власти продлили до 5 мая режим социального дистанцирования в ослабленном виде. Заново открыли парки и места отдыха на природе, разрешили ограниченную деятельность спортивным, религиозным и развлекательным учреждениям. Граждан по-прежнему просят избегать людных мест, не выходить лишний раз из дома и соблюдать все меры профилактики.