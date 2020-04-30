В Белоруссии резко увеличивается число зараженных коронавирусом

PanARMENIAN.Net - В Белоруссии резко выросло число зараженных коронавирусом: в сутки добавляется более 800 выявленных носителей.

Однако в стране нет карантина, люди продолжают жить обычной жизнью, и сведения о заражениях поступают и из работающих санаториев, и из закрытых от посторонних глаз детских домов, а также из монастырей и церквей, где продолжаются службы. Минздрав сообщает лишь общие цифры по стране, не комментируя очаги, которыми встревожены соцсети и волонтеры, пишет BBC.

12 апреля, когда в стране было официально подтверждено уже более 2500 случаев заражения коронавирусом, белорусские католики праздновали Пасху. Неделю спустя, когда заболевших было уже по меньшей мере 4000, Пасху отпраздновали православные христиане.

В день православной Пасхи президент Белоруссии Александр Лукашенко, когда-то называвший себя православным атеистом, высказал недовольство.

«Должен вам сказать, что я не приветствую тех, кто закрыл людям дорогу к храму. Я не приветствую такой политики. Более того, вы знаете мою позицию: мы эти вирусы переживаем каждый год», - заявил он, посещая вместе с младшим сыном храм в Лядах.

Сейчас в стране более 13 тысяч случаев заболевания Covid-19, из которых более 2000 человек выздоровели, еще 85 - скончались. Только за последние сутки выявлено более 900 случаев коронавируса.