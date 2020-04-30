В Армении 59 пациентов с коронавирусом - в тяжелом состоянии, 17 - в критическом

PanARMENIAN.Net - В Армении, по состоянию на 30 апреля, 59 пациентов с коронавирусной инфекцией находятся в тяжелом состоянии, еще 17 человек - в крайне тяжелом. Об этом заявил министр здравоохранения РА Арсен Торосян.

Он также выразил обеспокоенность по поводу рекордного суточного прироста случаев коронавируса в стране - 134 за 29 апреля.

«При таком развитии событий скоро начнем не госпитализировать бессимптомных больных или граждан с легкими признаками вируса. Конечно, подход таков, что мы попытаемся максимально отсрочить день принятия такого решения, так как оно приведет к дальнейшему распространению вируса. Я полагаю, что такими темпами мы сможем продержаться еще 5-6 дней», - сказал министр.

По словам Торосяна, из 134 подтвержденных новых случаев некоторые были связаны между собой, и вполне возможно, что в следующие дни число заражений будет меньше. Министр отметил, что зараженный человек принял участие в похоронах, в результате чего число зараженных увеличилось.

В Армении, по состоянию на 30 апреля, выявлено 2066 случаев Covid-19, 929 человек выздоровели, 32 - скончались. В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 мая.