В Армении на фоне послаблений ограничений увеличивается число случаев коронавируса

В Армении на фоне послаблений ограничений увеличивается число случаев коронавируса
30 апреля 2020 - 12:26 AMT

PanARMENIAN.Net - В Армении по состоянию на 30 апреля число случаев заражения коронавирусом достигло 2066. За последние сутки выявлено рекордное число новых зараженных - 134. Такого суточного прироста в стране еще не было.

Это является наибольшим показателем с 1 апреля, когда за сутки было выявлено 92 случая. После пика 1 апреля суточное число случаев заражения в стране начало снижаться, однако в последние недели число заражений начало увеличиваться. Возможно, это связано с тем, что карантин в Армении соблюдается слабо: на улицах много людей, некоторые гуляют целыми семьями, не носят масок, не соблюдают необходимую дистанцию. В Ереване даже кое-где образовываются пробки.

По данным Яндекса, 30 апреля индекс самоизоляции в Армении – 3.0 (наивысший балл – 5). В Тбилиси индекс равен 3.8, в Баку - 3.3.

Между тем, комендатура РА предложила ввести некоторые послабления ограничений, которые и так не особо соблюдаются, несмотря на введенный в стране до 14 мая режим ЧП. В частности, разрешено гулять в любое время семьей или по 2 человека на расстоянии до 1 км от дома. Также в стране разрешили работу стоматологов. 4 мая планируется открыть салоны красоты и парикмахерские. А по словам премьера РА Никола Пашиняна, вскоре будет разрешена вся экономическая деятельность.

В среднем инкубационный период коронавируса составляет 5 дней, однако колеблется в промежутке до 14 суток, исключая отдельные случаи.

Число случаев коронавируса в Армении достигло 2066, из которых 929 человек выздоровели, 32 - скончались.

Фото: Tehmina Harutyunyan
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