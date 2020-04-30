Фонд Цукерберга выделил $13.6 млн на научные исследования Covid-19
30 апреля 2020 - 16:14 AMT
PanARMENIAN.Net - «Инициатива Чан-Цукерберга» (CZI, благотворительный фонд основателя Facebook Марка Цукерберга и его жены, доктора Присциллы Чан) выделила $13.6 млн на изучение распространения Covid-19 и иммунитета к коронавирусу в районе залива Сан-Франциско. Средства выделены на научное сотрудничество между UC San Francisco (UCSF), Стэнфордским университетом и Chan Zuckerberg Biohub (CZ Biohub), сообщает CZI.
Из выделенных средств научный консорциум окажет поддержку двум исследованиям. В первом ученые сделают широкую репрезентативную выборку (4000 человек) среди населения в районе залива и предоставят данные, необходимые для принятия решений о возобновлении экономики в Калифорнии после эпидемии без ухудшения эпидситуации. Второе исследование ориентировано на медицинский персонал (3500 человек) того же района. Оно будет изучать, защищают ли антитела Covid-19 людей от повторной инфекции и как долго.
«Эта информация может иметь решающее значение для защиты медицинских работников по всему миру», – отмечается в сообщении CZI, пишут «Ведомости».
Сроки обоих исследований – девять месяцев. Объединенные данные позволят получить критическое представление об изменении показателей инфицирования Covid-19 по мере того, как район залива начнет возвращаться к работе, и восполнят пробелы в знаниях о природе иммунитета к Covid-19.
CZI основана супругами Чан и Цукербергом в 2015 году. Фонд делает инвестиционные пожертвования в технологии искоренения болезней, улучшения образования и реформирования системы уголовного правосудия. Он финансирует на грантовой основе инженерную деятельность и исследования в области науки, образования и справедливости. Как сообщает Forbes, CZI выделила в общей сложности $56 млн на борьбу с пандемией коронавируса. Проектные команды (врачи, биологи, IT-разработчики и математики) представляют 11 стран мира.
Самое значимое
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
В Армении на фоне послаблений ограничений увеличивается число случаев коронавируса По данным Яндекса, 30 апреля индекс самоизоляции в Армении – 3.0
В Армении 59 пациентов с коронавирусом - в тяжелом состоянии, 17 - в критическом Вскоре бессимптомных больных не будут госпитализировать
В Белоруссии резко увеличивается число зараженных коронавирусом Несмотря на это, в стране нет карантина
В Армении за сутки выявлено рекордное число новых случаев коронавируса - 134 Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 2066