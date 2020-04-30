Фонд Цукерберга выделил $13.6 млн на научные исследования Covid-19

Фонд Цукерберга выделил $13.6 млн на научные исследования Covid-19
30 апреля 2020 - 16:14 AMT

PanARMENIAN.Net - «Инициатива Чан-Цукерберга» (CZI, благотворительный фонд основателя Facebook Марка Цукерберга и его жены, доктора Присциллы Чан) выделила $13.6 млн на изучение распространения Covid-19 и иммунитета к коронавирусу в районе залива Сан-Франциско. Средства выделены на научное сотрудничество между UC San Francisco (UCSF), Стэнфордским университетом и Chan Zuckerberg Biohub (CZ Biohub), сообщает CZI.

Из выделенных средств научный консорциум окажет поддержку двум исследованиям. В первом ученые сделают широкую репрезентативную выборку (4000 человек) среди населения в районе залива и предоставят данные, необходимые для принятия решений о возобновлении экономики в Калифорнии после эпидемии без ухудшения эпидситуации. Второе исследование ориентировано на медицинский персонал (3500 человек) того же района. Оно будет изучать, защищают ли антитела Covid-19 людей от повторной инфекции и как долго.

«Эта информация может иметь решающее значение для защиты медицинских работников по всему миру», – отмечается в сообщении CZI, пишут «Ведомости».

Сроки обоих исследований – девять месяцев. Объединенные данные позволят получить критическое представление об изменении показателей инфицирования Covid-19 по мере того, как район залива начнет возвращаться к работе, и восполнят пробелы в знаниях о природе иммунитета к Covid-19.

CZI основана супругами Чан и Цукербергом в 2015 году. Фонд делает инвестиционные пожертвования в технологии искоренения болезней, улучшения образования и реформирования системы уголовного правосудия. Он финансирует на грантовой основе инженерную деятельность и исследования в области науки, образования и справедливости. Как сообщает Forbes, CZI выделила в общей сложности $56 млн на борьбу с пандемией коронавируса. Проектные команды (врачи, биологи, IT-разработчики и математики) представляют 11 стран мира.

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