Названы самые экологически чистые города мира

Названы самые экологически чистые города мира
30 апреля 2020 - 15:24 AMT

PanARMENIAN.Net - Эксперты перечислили самые зеленые и экологически чистые города мира. Лидером рейтинга стала Вена.

Аналитики отмечают, что в городе большое количество парков и зон отдыха. Помимо этого, у половины местных жителей есть годовой проездной на общественный транспорт – они отказались от использования личных авто, чтобы сократить вредные выбросы, пишет НСН.

На второй строчке расположился Мюнхен, где также много зеленых зон и присутствует развитая система общественного транспорта. Замыкает тройку лидеров Берлин.

Помимо этого, в топ-5 вошли Мадрид и Сан-Паулу. А далее в списке самых экологически чистых городов мира расположились Манчестер, Лиссабон, Сингапур, Амстердам и Вашингтон.

Ранее сообщалось, что меры, принятые в связи с пандемией коронавируса, привели к приостановке промышленных производств и снижению интенсивности транспортного сообщения. Это повлекло за собой заметное снижение вредных выбросов в атмосферу, включая парниковые газы, которые приводят к изменению климата.

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