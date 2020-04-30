В Британии проводят крупнейшие испытания лекарств от коронавируса с участием 8000 человек

PanARMENIAN.Net - В больницах Великобритании начались клинические испытания лекарств от Covid-19, в которых принимают участие свыше 8000 пациентов.

Испытания под эгидой Оксфордского университета, получившие название RECOVERY, включают пять существующих лекарств, пишет BBC.

Среди них - комбинированный препарат, применяющийся при лечении СПИДа, и антималярийное средство. Исследователи хотят выяснить, могут ли эти лекарства остановить воспроизведение коронавируса в организме человека. Изучаются также препараты, которые снижают воспаление и подавляют реакцию иммунной системы, которая в случае тяжелого протекания заболевания иногда может пойти вразнос (так называемый цитокиновый шторм, опасная для больного повышенная реакция иммунной системы).

Клинические испытания затрагивают почти 170 больниц по всей Британии, но будут проводиться также и в более чем ста странах мира. Их главной задачей является подбор лекарств, способных снизить смертность от коронавируса.

Число скончавшихся от коронавируса в Британии перевалило за 26 тысяч при 166,400 зараженных после того, как в статистику решено было включать не только смерти, зарегистрированные в больнице, но и всех умерших по месту жительства, в том числе в домах для престарелых, где показатель смертности оказался особенно высок.