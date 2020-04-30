Грета Тунберг пожертвовала $100,000 на борьбу с коронавирусом

Грета Тунберг пожертвовала $100,000 на борьбу с коронавирусом
30 апреля 2020 - 16:36 AMT

PanARMENIAN.Net - Шведская экологическая активистка Грета Тунберг пожертвовала $100,000 детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ) в рамках помощи детям на фоне борьбы с коронавирусом, сообщается в заявлении ЮНИСЕФ.

«Грета Тунберг получила премию Human Act Award 2020 в День Земли, 22 апреля, и награду в размере $100,000, которые она передаст ЮНИСЕФ. Организация Human Act удваивает пожертвования Греты, и общая сумма в $200,000 была пожертвована для поддержки текущей работы ЮНИСЕФ по борьбе с коронавирусом», - говорится в заявлении, пишет РИА Новости.

На своем сайте ЮНИСЕФ предлагает всем желающим присоединиться к пожертвованиям, полученные средства будут направлены на обеспечение и поддержку детей в условиях коронавируса более чем в 190 странах.

Всего в мире коронавирус выявлен у более 3.2 млн людей, из которых скончались около 228 тысяч, выздоровели более 982 тысяч.

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