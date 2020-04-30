В США более 30 млн человек потеряли работу из-за пандемии

В США более 30 млн человек потеряли работу из-за пандемии
30 апреля 2020 - 19:16 AMT

PanARMENIAN.Net - За неделю по 25 апреля еще 3.8 млн американцев подали заявки на пособие по безработице, сообщило министерство труда США. Таким образом, за последние полтора месяца без работы остались около 30.3 млн человек.

Новые данные оказались выше ожиданий (консенсус-прогноз был 3.5 млн). Тем не менее число подаваемых заявок снижается уже четыре недели подряд. Предыдущий показатель составил 4.4 млн, а максимум был за неделю по 28 марта – 6.87 млн, пишут «Ведомости».

Вал заявок на пособия по безработице спровоцировал многочисленные поломки в системах их обработки в штатах. К тому же теперь к выплатам, которые проводят штаты, добавляются $600 в неделю из федерального бюджета (их правительство пообещало платить до 31 июля), которые тоже нужно учитывать. Кроме того, в последние две недели заявки начали подавать самозанятые, люди, работавшие по совместительству, представители так называемой гиг-экономики (например, сотрудники сервисов по вызову такси), так как власти расширили перечень тех, кто может обратиться за пособием.

В США коронавирусом заразились уже более 1 млн человек, умерли более 61 тысячи, 124 тысячи зараженных выздоровели.

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