В Армении выздоровел 32-летний тяжелобольной с коронавирусом: За его жизнь боролись месяц

PanARMENIAN.Net - Заместитель директора по общим и оперативными вопросами в армянском Научном центре травматологии и ортопедии Карен Погосян сообщил, что из медцентра выписан самый тяжелобольной пациент с коронавирусом. Ему 32 года.

По словам Погосяна, пациент был доставлен в медцентр в крайне тяжелом состоянии 28 марта. У больного были двусторонняя инфильтративная пневмония и дыхательная недостаточность. Его сразу подключили к аппарату искусственного дыхания.

«Весь медперсонал отделения реанимации во главе с руководителем отделения реанимации Анаит Барсегян день и ночь боролись за его жизнь. А сегодня наш пациент с рюкзаком на плечах и с улыбкой на лице покинул наш центр», - отметил Погосян.

В Армении число случаев коронавируса превысило 2000, более 900 человек выздоровели.