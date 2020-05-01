Захарова вызвала Навального на онлайн-дебаты: Он согласился

PanARMENIAN.Net - Официальный представитель МИД России Мария Захарова вызвала оппозиционера Алексея Навального на дебаты в онлайн-режиме , которые должны состояться уже 1 мая. Поводом для вызова стали критика в ее адрес из-за того, что в интервью журналисту Михаилу Зыгарю она упрекнула в безответственности россиян, застрявших за рубежом из-за коронавируса, пишет Deutsche Welle.

«Товарищ Навальный, у Вас олигархи закончились? Ну, что? Готов, Алексей Анатольевич, к разговору? Не в судах, где можно спрятаться за формулировки или адвокатов. А онлайн? Ведь струсит», - написала Захарова на своей странице в Facebook. Позднее она добавила, что «прямой разговор» состоится 1 мая.

Навальный в ответном посте в Facebook согласился на дебаты. «В обычной ситуации я бы вас проигнорировал - вы просто информационная обслуга. Однако, ваши заявления в интервью Зыгарю были настолько отвратительны, что я с удовольствием поговорю с вами об этом лично», - написал он.

Интервью Михаилу Зыгарю на его YouTube-канале Захарова дала 28 апреля. В нем она, в частности, заявила, что некоторые из граждан, которые были эвакуированы экстренными рейсами, оказались за рубежом «из-за своего эгоизма и безответственности». Зарубежную поездку на фоне пандемии коронавируса она назвала «серьезным, ответственным и очень рисковым предприятием».