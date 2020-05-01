Захарова вызвала Навального на онлайн-дебаты: Он согласился

Захарова вызвала Навального на онлайн-дебаты: Он согласился
1 мая 2020 - 10:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Официальный представитель МИД России Мария Захарова вызвала оппозиционера Алексея Навального на дебаты в онлайн-режиме , которые должны состояться уже 1 мая. Поводом для вызова стали критика в ее адрес из-за того, что в интервью журналисту Михаилу Зыгарю она упрекнула в безответственности россиян, застрявших за рубежом из-за коронавируса, пишет Deutsche Welle.

«Товарищ Навальный, у Вас олигархи закончились? Ну, что? Готов, Алексей Анатольевич, к разговору? Не в судах, где можно спрятаться за формулировки или адвокатов. А онлайн? Ведь струсит», - написала Захарова на своей странице в Facebook. Позднее она добавила, что «прямой разговор» состоится 1 мая.

Навальный в ответном посте в Facebook согласился на дебаты. «В обычной ситуации я бы вас проигнорировал - вы просто информационная обслуга. Однако, ваши заявления в интервью Зыгарю были настолько отвратительны, что я с удовольствием поговорю с вами об этом лично», - написал он.

Интервью Михаилу Зыгарю на его YouTube-канале Захарова дала 28 апреля. В нем она, в частности, заявила, что некоторые из граждан, которые были эвакуированы экстренными рейсами, оказались за рубежом «из-за своего эгоизма и безответственности». Зарубежную поездку на фоне пандемии коронавируса она назвала «серьезным, ответственным и очень рисковым предприятием».

 Самое значимое
Меркель ушла на домашний карантинМеркель ушла на домашний карантин
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Инструкция ВОЗ: Как правильно мыть рукиИнструкция ВОЗ: Как правильно мыть руки
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
Второй пациент в истории полностью излечился от ВИЧВторой пациент в истории полностью излечился от ВИЧ
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
В Азербайджане подтвердился первый случай коронавирусаВ Азербайджане подтвердился первый случай коронавируса
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Partner news
 Статьи
Конспировирус

COVID-19 и бум теорий заговора по всему миру

 Самое читаемое в разделе
В РФ работодатели смогут привлекать иностранцев без разрешения на работу
В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 2226: Sputnik
Пасха на фоне вируса: Страхи по поводу переполненности грузинских церквей не оправдались
В Италии зафиксирован самый низкий суточный уровень смертности от коронавируса за месяц
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Пашинян: В рамках 13 антикризисных мер было выделено более $120 млн на помощь гражданам Деньги были распределены среди 23,000 юридических и 825,000 физических лиц
В Италии за сутки от коронавируса излечилось рекордное число пациентов При этом 285 человек скончались за последние сутки
В Армении скончалась 27-летняя девушка с коронавирусом, новых случаев - 82 Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 2148
В Армении выздоровел 32-летний тяжелобольной с коронавирусом: За его жизнь боролись месяц Пациент был доставлен в медцентр в крайне тяжелом состоянии 28 марта.