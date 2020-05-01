В Армении скончалась 27-летняя девушка с коронавирусом, новых случаев - 82
1 мая 2020 - 11:09 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 1 мая, по состоянию на 11:00, выявлено 82 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.
Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 2148. Еще 48 пациентов вылечились, общее число выздоровевших составляет 977.
Скончалась одна пациентка в возрасте 27 лет. Это самый молодой пациент в стране, умерший от последствий коронавируса. У нее были сопутствующие хронические заболевания. Всего летальных исходов 33 - от коронавируса, еще 2 - от других заболеваний.
В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 мая.
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