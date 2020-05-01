В Италии за сутки от коронавируса излечилось рекордное число пациентов
1 мая 2020 - 12:20 AMT
PanARMENIAN.Net - Число излечившихся от Covid-19 в Италии за последние сутки достигло 4693 человек, что стало рекордным показателем за все время эпидемии. Как говорится в распространенной 30 апреля сводке Департамента гражданской защиты, общее число излечившихся достигло почти 76 тысяч человек.
При этом 285 человек скончались за последние сутки от последствий коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число жертв пандемии в Италии достигло 27,967 человек, пишет ТАСС.
Число инфицированных коронавирусом с начала пандемии достигло 205,463 при суточном приросте в 1872 новых случая.
Всего в мире заразились более 3.25 млн человек, из которых свыше 233 тысяч скончались. Италия занимает в мире третье место по числу зараженных, ее опережают США (более 1 млн случаев) и Испания (более 213 тысяч).
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