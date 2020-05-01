В Британии 100-летний ветеран Второй мировой собрал более £30 млн дня врачей
1 мая 2020 - 14:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Ветеран Второй мировой войны из Великобритании Том Мур с помощью прогулок по саду собрал для врачей больше 30 миллионов фунтов стерлингов (эта сумма продолжает расти) и возглавил британский чарт с песней Youʼll Never Walk Alone. 30 апреля он отпраздновал 100-летний юбилей.
С юбилеем капитана Тома поздравили королева Елизавета II и премьер-министр Борис Джонсон, пишет Meduza.
Капитан Том также получил 140 тысяч открыток от разных людей. В честь дня рождения ветерана устроили настоящий воздушный парад. Над домом капитана Тома пролетели два истребителя «Хоукер Харрикейн» и «Спитфайр» — это основные истребители Королевских ВВС во время Второй мировой войны.
Недавно Муру сделали операцию по частичной замене тазобедренного сустава. Теперь он восстанавливается после нее, и ему нужно каждый день ходить. В начале апреля дочь капитана Ханна Ингрэм-Мур предложила ему совместить реабилитацию с кампанией по сбору средств для Национальной службы здравоохранения.
9 апреля семья капитана Мура запустила от его имени кампанию по сбору средств для службы здравоохранения на платформе JustGiving. В обмен на пожертвования ветеран пообещал 100 раз обойти на ходунках свой небольшой сад до того, как ему исполнится 100 лет. Общая дистанция, которую он обязался преодолеть, составляла 2.5 км.
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