Исполнять обязанности премьера России будет Белоусов: У Мишустина коронавирус
1 мая 2020 - 12:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, который заявил, что у него выявлен коронавирус, предложил своего первого заместителя Андрея Белоусова на должность и.о. премьера.
«В качестве временно исполняющего обязанности предлагаю кандидатуру Андрея Рэмовича Белоусова», - сказал премьер, пишет РИА Новости.
Президент России Владимир Путин согласился с предложением премьера и назначил первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности главы кабмина в связи с заболеванием Михаила Мишустина коронавирусом.
Мишустин заявил, что правительство продолжит работу, а он будет оставаться на связи.
Мишустин 30 апреля сообщил, что заразился коронавирусом. Его пресс-секретарь отметил, что последние несколько недель очные контакты премьера были максимально ограничены.
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