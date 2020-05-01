Исполнять обязанности премьера России будет Белоусов: У Мишустина коронавирус

PanARMENIAN.Net - Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, который заявил, что у него выявлен коронавирус, предложил своего первого заместителя Андрея Белоусова на должность и.о. премьера.

«В качестве временно исполняющего обязанности предлагаю кандидатуру Андрея Рэмовича Белоусова», - сказал премьер, пишет РИА Новости.

Президент России Владимир Путин согласился с предложением премьера и назначил первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности главы кабмина в связи с заболеванием Михаила Мишустина коронавирусом.

Мишустин заявил, что правительство продолжит работу, а он будет оставаться на связи.

Мишустин 30 апреля сообщил, что заразился коронавирусом. Его пресс-секретарь отметил, что последние несколько недель очные контакты премьера были максимально ограничены.