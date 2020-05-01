Экономика ЕС показала самое большое падение за 25 лет, Франции - за 70, Испании - за 50

Экономика ЕС показала самое большое падение за 25 лет, Франции - за 70, Испании - за 50
1 мая 2020 - 12:39 AMT

PanARMENIAN.Net - ВВП еврозоны в первом квартале 2020 года, по предварительной оценке, сократился на 3.8% в сравнении с четвертым кварталом 2019 года, сообщил Евростат. Если учитывать все страны-члены Евросоюза, то падение составило 3.5%. В сравнении с первым кварталом 2019 года экономика еврозоны сократилась на 3.3%.

Падение за квартал оказалось самым большим за 25 лет — с начала публикации статистики в 1995 году. Падение год к году самое ощутимое с третьего квартала 2009 года — тогда еврозона и другие страны ЕС испытывали последствия финансового кризиса, пишет Forbes.ru.

Евростат указал, что в марте 2020 года — последнем месяце квартала — страны начали вводить ограничительные меры в связи с распространением коронавируса. Уровень безработицы в марте составил 7.4% в еврозоне и 6.6% в ЕС. Евростат ожидает замедления инфляции в апреле до 0.4% с 0.7% в марте.

Самое большое квартальное падение в истории наблюдений, с 1949 года, показал ВВП Франции, сообщил национальный институт статистики Insee. Экономика страны сократилась на 5.8% — это больше, чем было в первом квартале 2009 и втором квартале 1968. Insee также указал, что сокращение экономики в первую очередь связано с мерами по ограничению распространения коронавируса и прекращением «несущественной» активности.

В Испании рекордное квартальное падение с 1970 года — на 5.2% к четвертому кварталу 2019-го, говорится в заявлении национального института статистики королевства. Испания — одна из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса стран, лидер по числу заболевших на континенте.

Самое большое число жертв в Европе в Италии. Она же первой в Евросоюзе стала вводить ограничительные меры. ВВП Италии в первом квартале сократился на 4.7% к предыдущему кварталу.

К еврозоне относятся 19 стран, в Евросоюз входят 27: восемь стран сохранили свои национальные валюты.

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