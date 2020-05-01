Экономика ЕС показала самое большое падение за 25 лет, Франции - за 70, Испании - за 50
1 мая 2020 - 12:39 AMT
PanARMENIAN.Net - ВВП еврозоны в первом квартале 2020 года, по предварительной оценке, сократился на 3.8% в сравнении с четвертым кварталом 2019 года, сообщил Евростат. Если учитывать все страны-члены Евросоюза, то падение составило 3.5%. В сравнении с первым кварталом 2019 года экономика еврозоны сократилась на 3.3%.
Падение за квартал оказалось самым большим за 25 лет — с начала публикации статистики в 1995 году. Падение год к году самое ощутимое с третьего квартала 2009 года — тогда еврозона и другие страны ЕС испытывали последствия финансового кризиса, пишет Forbes.ru.
Евростат указал, что в марте 2020 года — последнем месяце квартала — страны начали вводить ограничительные меры в связи с распространением коронавируса. Уровень безработицы в марте составил 7.4% в еврозоне и 6.6% в ЕС. Евростат ожидает замедления инфляции в апреле до 0.4% с 0.7% в марте.
Самое большое квартальное падение в истории наблюдений, с 1949 года, показал ВВП Франции, сообщил национальный институт статистики Insee. Экономика страны сократилась на 5.8% — это больше, чем было в первом квартале 2009 и втором квартале 1968. Insee также указал, что сокращение экономики в первую очередь связано с мерами по ограничению распространения коронавируса и прекращением «несущественной» активности.
В Испании рекордное квартальное падение с 1970 года — на 5.2% к четвертому кварталу 2019-го, говорится в заявлении национального института статистики королевства. Испания — одна из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса стран, лидер по числу заболевших на континенте.
Самое большое число жертв в Европе в Италии. Она же первой в Евросоюзе стала вводить ограничительные меры. ВВП Италии в первом квартале сократился на 4.7% к предыдущему кварталу.
К еврозоне относятся 19 стран, в Евросоюз входят 27: восемь стран сохранили свои национальные валюты.
Самое значимое
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Пашинян: В рамках 13 антикризисных мер было выделено более $120 млн на помощь гражданам Деньги были распределены среди 23,000 юридических и 825,000 физических лиц
В Армении скончалась 27-летняя девушка с коронавирусом, новых случаев - 82 Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 2148
Захарова вызвала Навального на онлайн-дебаты: Он согласился Поводом для вызова на теледуэль стала его критика в адрес Захаровой
В Армении выздоровел 32-летний тяжелобольной с коронавирусом: За его жизнь боролись месяц Пациент был доставлен в медцентр в крайне тяжелом состоянии 28 марта.