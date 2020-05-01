Пашинян: В рамках 13 антикризисных мер было выделено более $120 млн на помощь гражданам

PanARMENIAN.Net - В рамках тринадцати антикризисных мер, принятых правительством Армении, выделено 57.3 млрд драмов (более $120 млн) для помощи гражданам, оказавшимся в затруднительном положении из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Деньги были распределены среди 23,000 юридических и 825,000 физических лиц. Внимание - эти цифры не включают в себя 14, 15, 16 антикризисные меры, реализация которых находится в процессе. В результате реализации этих программ количество бенефициаров превысит 1.2 млн», - отметил премьер.

В Армении, по состоянию на 1 мая, число случаев заболевания коронавирусом достигло 2148. В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 мая. Однако с 4 мая будут сделаны некоторые послабления для населения, в частности, будет снято ограничение на передвижение и разрешена почти вся экономическая деятельность.