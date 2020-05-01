Грузия планирует стать первой страной, открывшей границы для туристов после карантина

PanARMENIAN.Net - В Грузии активно работают над тем, чтобы в условии введения жестких рекомендаций страна стала одной из первых стран, которые вернут туристов. Об этом заявила министр экономики страны Натия Турнава на онлайн-встрече с туристическим сектором.

«Мы активно работаем со Всемирной организацией туризма, чтобы в условиях внедрения очень строгих ограничений, туристический рынок Грузии был бы безопасным и одним из первых открылся для иностранных туристов. Безусловно, это возможно только в условиях строго контроля», - сказала Турнава, пишет Sputnik-Грузия.

При этом она отметила, что власти Грузии с первого дня оказывают помощь туристической индустрии.

«Туристической индустрии необходимо время, пока она не станет снова прибыльной и привлекательной, как была до кризиса. Мы настроены оптимистически с той точки зрения, что Грузия будет одной из первых стран, которая победит пандемию и откроет границы», - сказала Турнава.

В результате пандемии туристическая отрасль в Грузии пострадала больше всех. Уже в марте доходы снизились на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

На сегодняшний день власти Грузии компаниям, чья деятельность связана с гостиничной и ресторанной сферой, туристическим агентствам, транспортным компаниям, экскурсионным компаниям и другим, отсрочили до 1 ноября выплаты подоходного налога и налога на имущество за четыре месяца.

Число зараженных в Грузии достигло 566 человек, из которых 184 выздоровели, 6 скончались.