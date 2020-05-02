В Армении за сутки выявлено 125 случаев коронавируса
2 мая 2020 - 11:01 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 2 мая, по состоянию на 11:00, выявлено 125 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.
Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 2273. Еще 33 пациента вылечились, общее число выздоровевших составляет 1010.
Всего летальных исходов 33 - от коронавируса, еще 3 - от других заболеваний.
Проведено более 23 тысяч тестирований.
В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 мая. Однако с 4 мая будут сделаны некоторые послабления для населения, в частности, будет снято ограничение на передвижение и разрешена почти вся экономическая деятельность.
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