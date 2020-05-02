Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике
2 мая 2020 - 11:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Северокорейский лидер Ким Чен Ын появился на публике впервые за 20 дней, передает южнокорейское агентство Ренхап.
1 мая он принял участие в запуске завода по производству удобрений в городе Сунчхон, провинция Пхенан-Намдо, пишет РИА Новости.
«Во время исполнения приветственного марша уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын появился на церемонии и лично разрезал ленточку. Затем он с теплотой помахал рукой в ответ толпе и строителям, которые с энтузиазмом кричали ура», - приводит издание заявление северокорейского агентства ЦТАК.
Северокорейский лидер не появлялся на публике с 12 апреля. После сообщения южнокорейского издания Daily NK о том, что Ким Чен Ын проходит курс лечения после операции, в ряде СМИ и в социальных сетях стали распространяться слухи об угрозе здоровью лидера КНДР и даже о его смерти.
В то же время власти Южной Кореи отмечали, что, по данным Сеула, Ким Чен Ын жив и здоров.
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