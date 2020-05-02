Жителям Испании смогут выходить из дома после 7 недель карантина
2 мая 2020 - 15:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Жители Испании снова могут выходить из дома, начиная со 2 мая. На протяжении семи недель в стране действовал жесткий карантин из-за пандемии коронавируса.
Живущим в одной квартире гражданам разрешено вместе гулять и заниматься спортом на свежем воздухе. Это послабление - часть долгосрочного плана испанских властей по смягчению ограничительных мер, пишет Deutsche Welle.
26 апреля детям до 14 лет позволили гулять на улице в течение часа в сопровождении одного взрослого.
С 26 марта в Испании действовал самый жесткий в Европе запрет на выход из дома. Почти 25 тысяч человек с Covid-19 умерли в этой стране с начала пандемии. Однако в последние дни число новых летальных исходов постоянно снижалось. Сейчас в стране число зараженных достигло 213 тысяч, из которых 112 тысяч выздоровели.
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