Жителям Испании смогут выходить из дома после 7 недель карантина

PanARMENIAN.Net - Жители Испании снова могут выходить из дома, начиная со 2 мая. На протяжении семи недель в стране действовал жесткий карантин из-за пандемии коронавируса.

Живущим в одной квартире гражданам разрешено вместе гулять и заниматься спортом на свежем воздухе. Это послабление - часть долгосрочного плана испанских властей по смягчению ограничительных мер, пишет Deutsche Welle.

26 апреля детям до 14 лет позволили гулять на улице в течение часа в сопровождении одного взрослого.

С 26 марта в Испании действовал самый жесткий в Европе запрет на выход из дома. Почти 25 тысяч человек с Covid-19 умерли в этой стране с начала пандемии. Однако в последние дни число новых летальных исходов постоянно снижалось. Сейчас в стране число зараженных достигло 213 тысяч, из которых 112 тысяч выздоровели.