В Арцахе открылся один из закрытых из-за коронавируса КПП
2 мая 2020 - 15:11 AMT
PanARMENIAN.Net - В Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) с 2 мая открылся контрольно-пропускной пункт «Ковсакан». Об этом сообщает информационный штаб Арцаха.
На КПП будут действовать ограничения, которые установлены на остальных трех контрольно-пропускных пунктах в связи с коронавирусом. Ограничения установлены решением коменданта.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Арцахе составляет 8, из которых 6 уже выздоровели. Число протестированных на коронавирус достигло 287 человек, случаи смерти не зарегистрированы.
Самое значимое
Решение вступит в силу 15 апреля
Пока неизвестно, в какой из двух стран он был инфицирован
Исключение будет сделано для лиц, зарегистрированных в Арцахе
Первая партия ампул с вакциной была направлена для испытания на людях
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