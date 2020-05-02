В Арцахе открылся один из закрытых из-за коронавируса КПП

В Арцахе открылся один из закрытых из-за коронавируса КПП
2 мая 2020 - 15:11 AMT

PanARMENIAN.Net - В Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) с 2 мая открылся контрольно-пропускной пункт «Ковсакан». Об этом сообщает информационный штаб Арцаха.

На КПП будут действовать ограничения, которые установлены на остальных трех контрольно-пропускных пунктах в связи с коронавирусом. Ограничения установлены решением коменданта.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Арцахе составляет 8, из которых 6 уже выздоровели. Число протестированных на коронавирус достигло 287 человек, случаи смерти не зарегистрированы.

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