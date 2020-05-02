ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе более 170 раз, применили огнемет
2 мая 2020 - 15:47 AMT
PanARMENIAN.Net - В период с 26 апреля по 2 мая на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня более 170 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).
За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций около 1200 выстрелов.
29 апреля, около 13:00 и 17:25, в направлении армянских боевых позиций, дислоцированных на восточном участке (Мартуни) линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск, противник применил 60-мм минометы (8 снарядов).
Передовые подразделения Армии обороны НКР для подавления наступательной активности противника прибегли к ответным действиям и продолжают уверенно выполнять поставленную боевую задачу.
Самое значимое
Решение вступит в силу 15 апреля
Пока неизвестно, в какой из двух стран он был инфицирован
Исключение будет сделано для лиц, зарегистрированных в Арцахе
Первая партия ампул с вакциной была направлена для испытания на людях
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