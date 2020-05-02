Ученые: Вспышки коронавируса могут повторяться на протяжении двух лет

PanARMENIAN.Net - Люди должны быть готовы к тому, что коронавирусная инфекция будет возвращаться в течение ближайших двух лет, говорится в докладе Центра исследований инфекционных заболеваний (CIDRAP) университета Миннесоты. По мнению ученых, власти должны разработать механизмы реагирования на повторные вспышки, пишут «Ведомости».

Специалисты CIDRAP рассчитывают, что пандемия может развиваться по одному из трех сценариев. В первом случае первая, самая крупная волна пандемии пройдет весной 2020 года, а за ней последуют волны поменьше.

Второй сценарий подразумевает спад заболеваемости весной и значительное ухудшение ситуации зимой – так, в частности, развивалась пандемия испанского гриппа 1918–1919 гг. Третий сценарий – затухание болезни после весны 2020 года без явно выраженных взлетов и падений графика. Каждый из сценариев предполагает, что коронавирус продолжит циркуляцию в течение 18–24 месяцев.

По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире коронавирус обнаружен у более чем 3.3 млн человек в 187 странах. Около 239 тысяч скончались от его последствий, больше 1 млн выздоровели.

В Армении число зараженных достигло 2273, из которых 1010 выздоровели, скончались 33.